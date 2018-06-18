Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу в России

Новости России. Стал известен размер призового фонда Чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности ФИФА выплатит командам-участницам 400 миллионов долларов. Суммы варьируются от 8 миллионов для команд, не вышедших из группы, до 38 миллионов победителю турнира. Кстати, один из главных претендентов на 38 миллионов, сборная Бразилии, включила в свой райдер на время всего чемпионата продукты белорусского производства. Кудесникам мяча понравился наш сыр и напиток для здорового питания.