Победителям – финансовая поддержка. Объявлен конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме объявлен конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей. Победителям будет оказана финансовая поддержка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В частности, будут предоставлены субсидии, которые позволят покрыть часть процентов по кредитам.

Чтобы принять участие в конкурсе, предприятия должны соответствовать нескольким критериям: создание товаров или оказание услуг, экспортоориентированная и импортозамещающая направленность производств, ресурсосбережение и внедрение новых технологий. Но главное условие – создание новых рабочих мест.

Заявки принимаются по 15 февраля. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.