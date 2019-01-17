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Победителям – финансовая поддержка. Объявлен конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей

17 января 2019 20:32
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме объявлен конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей. Победителям будет оказана финансовая поддержка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В частности, будут предоставлены субсидии, которые позволят покрыть часть процентов по кредитам.

Победителям – финансовая поддержка. Объявлен конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей-1

Чтобы принять участие в конкурсе, предприятия должны соответствовать нескольким критериям: создание товаров или оказание услуг, экспортоориентированная и импортозамещающая направленность производств, ресурсосбережение и внедрение новых технологий. Но главное условие – создание новых рабочих мест.

Заявки принимаются по 15 февраля. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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