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Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?

18 января 2019 11:44
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Новости Беларуси. Как наладить бизнес-мосты между двумя странами? Преодолеть административные барьеры и создать равные условия на рынке? Самые насущные вопросы белорусско-российских торговых отношений теперь будут решаться на деловом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?-1

В его состав входят главы крупнейших предприятий страны, юристы, банкиры и члены правительства. 18 января они собрались на первую встречу в Минске.

Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?-4

Александр Мошенский, председатель белорусско-российского делового совета:
Вопросы мы планируем обсуждать касающиеся интересов белорусского бизнеса в России, вопросы, касающиеся интересов российского бизнеса в Беларуси. И третий вопрос – это вопрос, который касается совместного продвижения совместных интересов на территории третьих стран.

Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?-7

Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:
Сегодня, конечно, нужно создавать услугу, комплексную услугу, которая будет включать, допустим, инфраструктуру. Если мы говорим о новом продукте, то мы его должны дать в законченном виде, чтобы это был понятный бизнес для того потребителя, к которому он направлен.

Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?-10

Решение о создании делового совета было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Документально его появление оформили в конце 2018 года в Москве.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Мошенский # Владимир Король # Фотофакт

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