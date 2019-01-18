Какие вопросы будут решаться на белорусско-российском деловом совете?
Новости Беларуси. Как наладить бизнес-мосты между двумя странами? Преодолеть административные барьеры и создать равные условия на рынке? Самые насущные вопросы белорусско-российских торговых отношений теперь будут решаться на деловом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его состав входят главы крупнейших предприятий страны, юристы, банкиры и члены правительства. 18 января они собрались на первую встречу в Минске.
Александр Мошенский, председатель белорусско-российского делового совета:
Вопросы мы планируем обсуждать касающиеся интересов белорусского бизнеса в России, вопросы, касающиеся интересов российского бизнеса в Беларуси. И третий вопрос – это вопрос, который касается совместного продвижения совместных интересов на территории третьих стран.
Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:
Сегодня, конечно, нужно создавать услугу, комплексную услугу, которая будет включать, допустим, инфраструктуру. Если мы говорим о новом продукте, то мы его должны дать в законченном виде, чтобы это был понятный бизнес для того потребителя, к которому он направлен.
Решение о создании делового совета было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Документально его появление оформили в конце 2018 года в Москве.