Новости экономики за 17.12.2020

Новости Беларуси. Как новая услуга Минского автомобильного завода сохранит покупателям здоровье и сэкономит деньги? Как японское правительство поможет белорусским больницам и куда снова не полетит Belavia? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕВЫСИЛА 22 000 ДОЛЛАРОВ

Курс биткоина обновил исторический максимум – 22 тысячи долларов. Отметку в 20 тысяч криптовалюта впервые преодолела в среду, 16 декабря. На этой неделе биткоин подорожал примерно на 20 %.

Belavia продлевает приостановку полетов по некоторым направлениям

За год вырос в цене более чем втрое, в том числе за последний месяц – на 16 % на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты. В настоящее время на долю биткоина приходится около 66 % всего мирового рынка криптовалют.