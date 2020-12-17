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Новости экономики за 17.12.2020

17 декабря 2020 14:13
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Новости Беларуси. Как новая услуга Минского автомобильного завода сохранит покупателям здоровье и сэкономит деньги? Как японское правительство поможет белорусским больницам и куда снова не полетит Belavia? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Японии выделит 113 тысяч долларов больницам Беларуси

Новости экономики за 17.12.2020-1

СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕВЫСИЛА 22 000 ДОЛЛАРОВ

Курс биткоина обновил исторический максимум – 22 тысячи долларов. Отметку в 20 тысяч криптовалюта впервые преодолела в среду, 16 декабря. На этой неделе биткоин подорожал примерно на 20 %.

Belavia продлевает приостановку полетов по некоторым направлениям

За год вырос в цене более чем втрое, в том числе за последний месяц – на 16 % на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты. В настоящее время на долю биткоина приходится около 66 % всего мирового рынка криптовалют.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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