Александр Турчин: в этом году нам удалось достичь роста зарплаты в Минской области в целом

Новости Беларуси. О равномерном развитии, экономике и ситуации с COVID-19. Президент принял с докладом губернатора Минской области Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории региона есть два крупных предприятия (БелАЗ и «Беларуськалий»), но рассчитывать только на них нельзя. Своими мыслями на этот счет с журналистами поделился Александр Турчин. Он отметил, что важно развивать другие направления, которые могут компенсировать неудачи, если такие есть, на гигантах – это строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Кстати, сфера АПК развивается интенсивнее других. Так, в некоторых районах там заняты более 40 % жителей, а за последние четыре месяца зарплата не опускалась ниже тысячи рублей. Президент Беларуси об экономических показателях Минской области: мы невозможное сделали, но надо было бы ещё чуть-чуть