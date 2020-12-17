Александр Турчин: в этом году нам удалось достичь роста зарплаты в Минской области в целом

Новости Беларуси. О равномерном развитии, экономике и ситуации с COVID-19. Президент принял с докладом губернатора Минской области Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О равномерном развитии, экономике и ситуации с COVID-19. Президент принял с докладом губернатора Минской области Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории региона есть два крупных предприятия (БелАЗ и «Беларуськалий»), но рассчитывать только на них нельзя. Своими мыслями на этот счет с журналистами поделился Александр Турчин. Он отметил, что важно развивать другие направления, которые могут компенсировать неудачи, если такие есть, на гигантах – это строительство, розничная торговля и сельское хозяйство. Кстати, сфера АПК развивается интенсивнее других. Так, в некоторых районах там заняты более 40 % жителей, а за последние четыре месяца зарплата не опускалась ниже тысячи рублей.
Президент Беларуси об экономических показателях Минской области: мы невозможное сделали, но надо было бы ещё чуть-чуть
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
В этом году нам удалось достичь того, что рост зарплаты в области в целом, при условии, что в Жодино зарплата не росла, даже чуть-чуть снизилась из-за работы БелАЗа, в принципе, и в Солигорске нет таких темпов впечатляющих. Как раз существенно подтянулись те регионы, которые отставали по уровню заработной платы. И вот за счет этого в целом и область вышла на нормальные показатели.