Президент Беларуси об экономических показателях Минской области: мы невозможное сделали, но надо было бы ещё чуть-чуть

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом, кадровые вопросы и экономика стали главными темами на встрече Президента с губернатором Минской области. Александр Турчин 17 декабря с докладом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад он возглавил регион – самое время подвести некоторые итоги проделанной работы. Прежде всего экономические показатели интересуют главу государства. В 2020 году валовый региональный продукт области всего 0,1 % не добрал до 100 %. Вместе с тем за год область прибавила. Александр Турчин отметил, что приоритетом сейчас является равномерное развитие области. Ведь на территории региона есть два крупных предприятия (БелАЗ и «Беларуськалий»), но рассчитывать только на них нельзя. Важно развивать другие направления, которые могут компенсировать неудачи, если такие есть, на гигантах. При этом важнейшей задачей остается здоровье людей в условиях пандемии. Президент поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально два слова о ситуации в области с точки зрения экономики, как мы закончим область. Только без самоотчетов, время отчетов еще придет. Предварительные итоги. Как дела у нас там с коронавирусом, так ли, что вы уже там вышли на плато, и что нас ждет в будущем? Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Предварительно 11 месяцев мы закончили на 99,9. Такая цифра… вроде высокая, но тоже обидная: недотянули 0,1 % до 100 %. Но тем не менее на начало года у нас был 91 % ВРП, а сейчас 99,9 %, то есть за это время область прибавила. Мы осторожно прогнозируем, что мы где-то на уровень прошлого года по итогам года должны выйти. Александр Лукашенко:

Ну, дай бог. 99,9 – одну десятую процента недотягиваете. Декабрь у нас еще есть. Вроде бы и неплохо, но, конечно, как экономист ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться на то, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть.