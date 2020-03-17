Новости экономики за 17.03.2020

Новости Беларуси. Где в 2020 году построят больше всего арендного жилья? Сколько в свете последних решений белорусы будут экономить при покупке электромобиля, и когда отечественные комбайны выйдут на поля Зимбабве? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЧАТА ОТПРАВКА ПАРТИИ БЕЛОРУССКИХ КОМБАЙНОВ В ЗИМБАБВЕ

Белорусские комбайны будут собирать урожай на африканском континенте. «Гомсельмаш» начинает отправку партии из 20 машин в Зимбабве. Техника будет отгружаться в несколько этапов на протяжении примерно двух недель. Первые пять единиц отправлены во вторник, еще столько же предполагается отгрузить в конце этой недели, остальные 10 – на следующей. До места назначения груз пойдет по морю. Предполагается, что в пути наши комбайны проведут от трех недель до месяца.