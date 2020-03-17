В Мозыре начали переработку первой партии азербайджанской нефти

Новости Беларуси. Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, которая из Одессы по нефтепроводу поступила на предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет перекачка второй партии. Танкер прибыл в одесский порт в воскресенье, 15 марта.

В Клайпеду пришел очередной корабль с нефтью и для «Нафтана». Разгрузка уже началась, на заводе ее ждут через пару дней. Это второе судно, доставившее углеводороды из России, купленные у трейдеров. До конца марта через литовский порт ожидаются еще две поставки. Таким образом по итогам месяца отечественные нефтеперерабатывающие заводы получат из различных источников для переработки в общей сложности примерно 1 миллион тонн сырья.