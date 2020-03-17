Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на электромобили

Новости Беларуси. Электромобилям дан зеленый свет! Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нулевая ставка будет действовать до конца 2021 года и для юридических и для физических лиц.

Интерес к электротранспорту сейчас отмечается во всех государствах ЕАЭС, поэтому с учетом уже принятых мер такое снижение будет способствовать формированию в странах «пятерки» рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Президент Беларуси на прошлой неделе подписал указ, направленный на стимулирование использования электротранспорта.

Среди прочего документ предусматривает и отмену НДС при покупке такой машины для личного пользования. Специалисты подсчитали, что эта мера вместе с обнулением пошлин сделает для белорусов электромобиль почти на 40 % дешевле.