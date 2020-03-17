Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

Разговор по продолжительности вышел далеко за рамки запланированного и оказался достаточно жёстким. Перед правительством и Нацбанком поставлен ряд новых задач.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента:

Конечно же, в первую очередь рассмотрена ситуация в промышленности. Ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет то положение вещей, которое сложилось в этом сегменте нашей экономики. Рассмотрены вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, потому что, как было подчеркнуто, большинство претензий, жалоб, которые поступают от наших жителей, – это жалобы, которые касаются сферы ЖКХ.

Детальный разбор был в сфере строительства. И тут главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего, строительство жилья. Первоочередное внимание уделено стимулированию и развитию экспорта, что особенно важно в свете той ситуации, которая сейчас сложилась в связи с так называемым закрытием границ.

Рассматривались вопросы импортозамещения, поскольку это две стороны одной медали. Потому что баланс нашей внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности зависит от этих параметров. Хотел бы отметить, что сохраняется стабильность экономическая, финансовая, но при этом предпринимаются действия, которые компенсируют те негативные аспекты нашего развития на внешнем контуре.