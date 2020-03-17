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Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

17 марта 2020 14:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны

Разговор по продолжительности вышел далеко за рамки запланированного и оказался достаточно жёстким. Перед правительством и Нацбанком поставлен ряд новых задач.

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике -1

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента:
Конечно же, в первую очередь рассмотрена ситуация в промышленности. Ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет то положение вещей, которое сложилось в этом сегменте нашей экономики. Рассмотрены вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, потому что, как было подчеркнуто, большинство претензий, жалоб, которые поступают от наших жителей, – это жалобы, которые касаются сферы ЖКХ.

Детальный разбор был в сфере строительства. И тут главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего, строительство жилья. Первоочередное внимание уделено стимулированию и развитию экспорта, что особенно важно в свете той ситуации, которая сейчас сложилась в связи с так называемым закрытием границ. 

Рассматривались вопросы импортозамещения, поскольку это две стороны одной медали. Потому что баланс нашей внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности зависит от этих параметров. Хотел бы отметить, что сохраняется стабильность экономическая, финансовая, но при этом предпринимаются действия, которые компенсируют те негативные аспекты нашего развития на внешнем контуре. 

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике -4

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Валерий Бельский # Фотофакт

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