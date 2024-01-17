Розничный товарооборот в Беларуси в декабре снова вырос и по итогам 2023 года составил более 76 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сутки каждый белорус в среднем тратил почти 23 рубля.

Увеличение розничных продаж наблюдается в стране уже несколько месяцев подряд. Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения. Что касается кафе и ресторанов, в 2023 году белорусы потратили в общепите более 5 миллиардов рублей. В оптовой торговле выручка превысила 163 миллиарда.