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Белорусы стали тратить больше – какие расходы ежедневно?

17 января 2024 17:32
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Розничный товарооборот в Беларуси в декабре снова вырос и по итогам 2023 года составил более 76 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сутки каждый белорус в среднем тратил почти 23 рубля.

Белорусы стали тратить больше – какие расходы ежедневно?-1

Увеличение розничных продаж наблюдается в стране уже несколько месяцев подряд. Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения. Что касается кафе и ресторанов, в 2023 году белорусы потратили в общепите более 5 миллиардов рублей. В оптовой торговле выручка превысила 163 миллиарда.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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