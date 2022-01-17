Экспорт белорусских сыров за 11 месяцев 2021 года вырос на 10%. В какие страны отправляют продукцию?

Новости Беларуси. Почти на миллиард долларов экспортировали за рубеж своей продукции отечественные производители сыра за 11 месяцев 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной объем продаж пришелся в страны СНГ, в том числе Российскую Федерацию.

Всего же 26 стран мира импортировали белорусскую продукцию. Увеличились также поставки в Казахстан, Украину, Узбекистан и Молдову. В страны Азии и Океании этой продукции поставили почти втрое больше аналогичного периода 2021 года. Основные объемы поставок приходятся на Монголию и Грузию. Кроме того, сыры поставлялись в Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Китай и Малайзию. В 2021-м впервые белорусские сыры отгрузили в Афганистан.