Возобновились полёты из Минска в Стамбул

Новости Беларуси. Неделя началась с открытия сразу двух авианаправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Украиной для белорусских туристов стала доступна Турция. Во вторник на полную мощность возобновились полеты по маршруту Минск – Стамбул – Минск. Билет в эконом-класс стоит 676 рублей.

Также стало известно, когда откроется Египет. Страна собирается восстановить международное авиасообщение с 1 июля, а уже на 4 июля планируется первый чартерный рейс из Минска в Хургаду.