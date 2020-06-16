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Возобновились полёты из Минска в Стамбул

16 июня 2020 14:17
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Новости Беларуси. Неделя началась с открытия сразу двух авианаправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Украиной для белорусских туристов стала доступна Турция. Во вторник на полную мощность возобновились полеты по маршруту Минск – Стамбул – Минск. Билет в эконом-класс стоит 676 рублей.

Также стало известно, когда откроется Египет. Страна собирается восстановить международное авиасообщение с 1 июля, а уже на 4 июля планируется первый чартерный рейс из Минска в Хургаду.

Больше новостей экономики за 16 июня здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Савицкий

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