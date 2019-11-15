Александр Лукашенко: «Немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли»

Новости Беларуси. Состояние дрожжевой отрасли, поиск новых рынков сбыта и ситуация на предприятии в Слуцке – эти вопросы обсуждали 15 ноября на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дрожжевую отрасль в Беларуси представляют несколько производств – комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также предприятие «Интерферм» в Слуцке. В строительство последнего вложено 37 миллионов евро, в том числе 10 миллионов – немецких инвестиций. Два предприятия полностью закрывают потребности внутреннего рынка. Поставляют продукции примерно поровну.

Но у инвесторов есть своё видение работы на белорусском рынке. Они считают, что «Интерферм» должен стать единственным предприятием по производству дрожжей в нашей стране. Якобы именно на таких условиях в свое время и решили инвестировать в строительство завода в Слуцке. Президент поручил разобраться в этом вопросе, и оказалось, что всё не так очевидно. А партнёры стали заложниками юридических тонкостей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы не было всякого рода темноты и конспирологии в этом вопросе, я хочу сказать, что основным поводом, почему я согласился на проведение этого совещания послужило то, что немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую.





После анализа в Администрации Президента договора, оказывается, там такого обещания не было. И быть не могло. А если и было, то это дурь полная со стороны наших чиновников. Мы тут в Беларуси все закроем, а вы приходите и стройте свои заводы или комбинаты. Ну разве такое может быть? Нет. Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал – немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное – это люди, которые работают и там, и здесь.

Предлагались различные варианты выхода из ситуации. Но простого и однозначного решения быть не может. На дрожжевом комбинате в Минске работают несколько сотен человек. Экономическая ситуация там не самая худшая. Да и производство в столице составляет конкуренцию Слуцкому заводу. Разобраться в ситуации поручено мэру Минска и губернатору Гродненской области. При поиске решений Александр Лукашенко потребовал в первую очередь учитывать интересы государства.