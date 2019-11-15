Александр Лукашенко: «Немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли»
Новости Беларуси. Состояние дрожжевой отрасли, поиск новых рынков сбыта и ситуация на предприятии в Слуцке – эти вопросы обсуждали 15 ноября на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дрожжевую отрасль в Беларуси представляют несколько производств – комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также предприятие «Интерферм» в Слуцке. В строительство последнего вложено 37 миллионов евро, в том числе 10 миллионов – немецких инвестиций. Два предприятия полностью закрывают потребности внутреннего рынка. Поставляют продукции примерно поровну.
Но у инвесторов есть своё видение работы на белорусском рынке. Они считают, что «Интерферм» должен стать единственным предприятием по производству дрожжей в нашей стране. Якобы именно на таких условиях в свое время и решили инвестировать в строительство завода в Слуцке.
Президент поручил разобраться в этом вопросе, и оказалось, что всё не так очевидно. А партнёры стали заложниками юридических тонкостей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы не было всякого рода темноты и конспирологии в этом вопросе, я хочу сказать, что основным поводом, почему я согласился на проведение этого совещания послужило то, что немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую.
После анализа в Администрации Президента договора, оказывается, там такого обещания не было. И быть не могло. А если и было, то это дурь полная со стороны наших чиновников. Мы тут в Беларуси все закроем, а вы приходите и стройте свои заводы или комбинаты. Ну разве такое может быть? Нет.
Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал – немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное – это люди, которые работают и там, и здесь.
Предлагались различные варианты выхода из ситуации. Но простого и однозначного решения быть не может. На дрожжевом комбинате в Минске работают несколько сотен человек. Экономическая ситуация там не самая худшая. Да и производство в столице составляет конкуренцию Слуцкому заводу.
Разобраться в ситуации поручено мэру Минска и губернатору Гродненской области. При поиске решений Александр Лукашенко потребовал в первую очередь учитывать интересы государства.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
В основе дальнейших действий должны лежать только экономические данные, результаты работы. Эта сфера ответственности в первую очередь, Президент поручил, сфера ответственности председателя Минского горисполкома и губернатора Гродненской области. Там предприятие в небольшом городе, здесь тоже коллектив сотрудников. Поэтому убрали этот административный ресурс, который предлагало правительство.
На совещании говорили в целом о состоянии отрасли и ее развитии. Сейчас в основном дрожжи используют в хлебопечении, но их могут активно применять, к примеру, в медицине и животноводстве. А еще Президент особое внимание обратил на поиск новых рынков сбыта. Белорусские дрожжевые предприятия уже сдали некоторые позиции конкурентам. Так что стоит задача более активно продвигать нашу продукцию за рубеж. Этот вопрос остается на контроле главы государства.