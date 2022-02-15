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Новости экономики за 15.02.2022

15 февраля 2022 15:24
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Новости Беларуси. В какой стране выросли продажи электромобилей? Дефицит чего испытывает мировой рынок и какая продукция пользуется повышенным спросом на товарной бирже?

С деловым обзором Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА МИРОВОМ РЫНКЕ РАСТЕТ НЕХВАТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Новости экономики за 15.02.2022-1

К мировому рынку подкрался очередной дефицит. Вслед за нехваткой природного газа и электроэнергии на Западе глобальная нехватка дизельного топлива. Хранилища европейской зоны оказались на самом низком уровне для этого сезона с 2008 года. Запасы многолетнего минимума достигли и в Сингапуре – 8 миллионов баррелей. Стоит отметить, что Китай еще в первой декаде января резко ограничил экспорт нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Стоимость на него в Северо-Западной Европе и Азии достигла 114 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с сентября 2014 года.

Новости экономики за 15.02.2022-4

И напоследок курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 15 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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