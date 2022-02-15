Новости экономики за 15.02.2022

К мировому рынку подкрался очередной дефицит. Вслед за нехваткой природного газа и электроэнергии на Западе глобальная нехватка дизельного топлива. Хранилища европейской зоны оказались на самом низком уровне для этого сезона с 2008 года. Запасы многолетнего минимума достигли и в Сингапуре – 8 миллионов баррелей. Стоит отметить, что Китай еще в первой декаде января резко ограничил экспорт нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Стоимость на него в Северо-Западной Европе и Азии достигла 114 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с сентября 2014 года.