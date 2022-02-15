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За две недели февраля на БУТБ продано семян на 12,5 млн рублей

15 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. Увеличение спроса на семена отмечает Белорусская универсальная товарная биржа. Только за первые две недели февраля на биржевых торгах семян масличных культур продано более чем на 12,5 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За две недели февраля на БУТБ продано семян на 12,5 млн рублей-1

Наибольшим спросом пользовались рапс и подсолнечник. Повышенный интерес и к семенам для посева. Так, с начала 2022 года продажи выросли в 1,5 раза и составили 31 миллион рублей. Более половины от общего объема реализации пришлось на сахарную свеклу. Возможности биржи позволяют минимизировать затраты на закупку сырья. А это делает готовый продукт более конкурентоспособным на мировом рынке.  

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# Экономика # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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