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В 2022 году в Беларуси откроют около 70 молочно-товарных комплексов

15 февраля 2022 15:21
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Новости Беларуси. В стране в 2022 году откроют порядка 70 молочно-товарных комплексов. За последние пять лет построили более 120 ферм, обновили свыше 400, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2022 году в Беларуси откроют около 70 молочно-товарных комплексов-1

Здесь теперь применяют современные технологии. А с ними и процесс идет быстрее. Запланирован прирост по производству продукции на 5 %.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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