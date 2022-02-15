В 2022 году в Беларуси откроют около 70 молочно-товарных комплексов

Новости Беларуси. В стране в 2022 году откроют порядка 70 молочно-товарных комплексов. За последние пять лет построили более 120 ферм, обновили свыше 400, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь теперь применяют современные технологии. А с ними и процесс идет быстрее. Запланирован прирост по производству продукции на 5 %.