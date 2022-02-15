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В Китае растёт спрос на электромобили и гибриды

15 февраля 2022 15:22
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Многие страны Европы сегодня отказываются от авто с дизельными и бензиновыми двигателями в пользу электрических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае растёт спрос на электромобили и гибриды -1

Такой тренд задали во Франции, Великобритании и Норвегии. Эту тенденцию поддержали в Поднебесной. Так, за январь продажи легковых автомобилей в Китае сократились на 4,4 %. Между тем спрос на электромобили и гибриды подскочил более чем в два раза и достиг 347 тысяч. Всего в стране в прошлом месяце купили два миллиона машин.  

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# Электромобили # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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