В Китае растёт спрос на электромобили и гибриды

Многие страны Европы сегодня отказываются от авто с дизельными и бензиновыми двигателями в пользу электрических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой тренд задали во Франции, Великобритании и Норвегии. Эту тенденцию поддержали в Поднебесной. Так, за январь продажи легковых автомобилей в Китае сократились на 4,4 %. Между тем спрос на электромобили и гибриды подскочил более чем в два раза и достиг 347 тысяч. Всего в стране в прошлом месяце купили два миллиона машин.