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Минэкономики: ИП в Беларуси начали активно переоформляться в юрлица

14 декабря 2023 17:05
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По данным Министерства экономики, белорусские индивидуальные предприниматели начали активно переоформляться в юрлица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: ИП в Беларуси начали активно переоформляться в юрлица-1

Тенденция прогнозируемая, учитывая изменения налогового законодательства, вследствие которых ИП утратили право применять упрощенную систему налогообложения и сократились виды деятельности для использования единого налога. Наибольшее количество ликвидированных ИП идентично тому, по которому чаще всего регистрируются юридические лица. Это торговля, промышленность, транспортная деятельность, строительство и сельское хозяйство.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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