Минэкономики: ИП в Беларуси начали активно переоформляться в юрлица

По данным Министерства экономики, белорусские индивидуальные предприниматели начали активно переоформляться в юрлица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тенденция прогнозируемая, учитывая изменения налогового законодательства, вследствие которых ИП утратили право применять упрощенную систему налогообложения и сократились виды деятельности для использования единого налога. Наибольшее количество ликвидированных ИП идентично тому, по которому чаще всего регистрируются юридические лица. Это торговля, промышленность, транспортная деятельность, строительство и сельское хозяйство.