Новости экономики за 14.10.2022

Белорусская делегация провела в Хабаровском крае 70 деловых встреч. О чем договорились и какие соглашения уже подписаны? Банк развития увеличивает размер кредитования малого и среднего предпринимательства. Какие проекты могут рассчитывать на выгодные условия займов? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕТ ЗА РАСШИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВОГО МЕХАНИЗМА В ТОРГОВЛЕ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ЕАЭС

Беларусь выступает за расширение применения биржевого механизма в торговле в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Об этом шла речь в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Универсальность белорусской биржи, широкий спектр товарных позиций и высокая концентрация спроса и предложения позволяют решать такие важные для страны задачи, как формирование объективных цен, сдерживание инфляции на внутреннем рынке и обеспечение дополнительной выручки для белорусских экспортеров. Использование биржевого механизма помогает предприятиям экономить на закупках импортного сырья и повышать маржинальность экспортных поставок.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

Я бы внес даже более широкое предложение о необходимости создания информационного агентства в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. И, может быть, даже с расширением нашего поля деятельности и этого информационного агентства на страны ЕАЭС. Востребованность биржевых инструментов в разных отраслях экономики растет, все больше предприятий вовлекаются в биржевую торговлю. БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОВЕЛА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 70 ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

Белорусская делегация провела в Хабаровском крае 70 деловых встреч. Подписаны семь соглашений о сотрудничестве. Члены белорусской делегации посетили несколько хабаровских заводов, чтобы оценить перспективы совместной работы. Первые результаты такого взаимодействия уже есть – на базе Хабаровского радиотехнического завода создан сервисный центр по обслуживанию техники МАЗ. В ближайшее время в Хабаровске появится такой же сервисный центр БелАЗ.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Чтобы наша техника была широко представлена, имела возможность конкурировать, нужно не просто ее представить, нужно создавать серьезные сервисные центры по обслуживанию этой техники. Участники бизнес-форума «Республика Беларусь – Хабаровский край. Перспективы сотрудничества» презентовали друг другу потенциал своих компаний и территорий, а также делились опытом ведения бизнеса и планами его развития. БАНК РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 1,5 раза увеличен размер кредитных ресурсов, предоставляемых Банком развития субъектам малого и среднего предпринимательства. Воспользоваться финансами на выгодных условиях смогут стартап-компании, экологические, импортозамещающие и экспортно ориентированные проекты, предприятия производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, сферы торговли и услуг, а также бизнеса в регионах страны, которые отстают по уровню социально-экономического развития. БОЛЬШИНСТВО СТРАН ЕАЭС ПЕРЕШЛИ НА ОПЛАТУ ЗА РОССИЙСКОГО ГАЗА В РУБЛЯХ