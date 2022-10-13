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Белорусская молочка вышла на вьетнамский рынок

13 октября 2022 14:53
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Беларусь и вьетнамский Хошимин активизируют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства. Об этом шла речь в ходе международной выставки-форума в Хошимине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская молочка вышла на вьетнамский рынок-1

Укрепление сотрудничества в сфере торговли, инвестиций станет основой для дальнейшего развития отношений между Вьетнамом и Беларусью. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом придало дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Снятие барьеров позволило выйти на вьетнамский рынок белорусской молочной продукции. Сейчас ведется работа по сертификации мяса.

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# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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