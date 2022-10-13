Новости экономики на РТР-Беларусь за 13.10.2022

В Беларуси замедляются инфляционные процессы. Так, по данным Нацбанка, прирост потребительских цен в сентябре составил менее 1 % по сравнению с августом. В среднем в сентябре продовольственные товары прибавили в стоимости 1,5 %, непродовольственные – 0,5 %, а услуги – 0,2 %. Среди групп товаров больше всего подорожали овощи. Чуть меньшими темпами растут цены на фрукты. Немного увеличилась стоимость молока и молочных продуктов, а мороженая рыба подешевела. Подросли цены на парфюмерию и косметику, одежду, обувь. Доступнее стали некоторые моющие средства. Заметно подешевели услуги дошкольных учреждений.

Компании из России находят все больше партнеров в Беларуси и способов работы с ними. Так, российские заказчики почти вдвое нарастили объемы сделок на белорусской универсальной товарной бирже. За январь-сентябрь через площадку наторговали на 155 миллионов долларов. Это на 11 % больше, чем за весь 2021 год. Среди самых популярных товаров – черные и цветные металлы, кабели и проводники, уголь. Часто торговали и сельхозпродукцией. Рекордсмен по транзитным сделкам – промышленные товары. За 9 месяцев общая сумма торгов в этом сегменте превысила 8 миллионов долларов. Более половины иностранных компаний, аккредитованных на товарной бирже, – российские.

Курсы валют за 13 и 14 октября