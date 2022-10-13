Госпрограмме по поддержке малого и среднего бизнеса увеличили финансирование

Госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса увеличили финансирование. Малое и среднее предпринимательство во всем мире считается признаком «живой» и устойчивой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти сферы бизнеса обеспечивают новые рабочие места, активное внедрение инноваций, поступление налогов в бюджет государства. Постановлением правительства решено дополнительно выделить 3 миллиона рублей на госпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанную до 2025 года. Общая сумма теперь 31 миллиард 406 миллионов рублей. Мероприятия госпрограммы будут по-прежнему финансироваться за счет бюджета, банков, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и других источников.