82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт

В качестве новых резидентов зарегистрированы 82 компании. Работают они в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции.

Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая четвертая планирует разрабатывать собственный продукт. Помимо белорусских, состав парка пополнился предприятиями из Великобритании, Германии, Италии, России, Сербии, США и Швейцарии. Таким образом, общее количество резидентов ПВТ на сегодня составляет 818 компаний, в которых работает более 60 тысяч человек.