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82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт

14 апреля 2020 14:39
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий провел первый в 2020 году набор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве новых резидентов зарегистрированы 82 компании. Работают они в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции.

82 компании стали резидентами ПВТ. Каждая четвёртая будет разрабатывать свой продукт-1

Каждая четвертая планирует разрабатывать собственный продукт. Помимо белорусских, состав парка пополнился предприятиями из Великобритании, Германии, Италии, России, Сербии, США и Швейцарии. Таким образом, общее количество резидентов ПВТ на сегодня составляет 818 компаний, в которых работает более 60 тысяч человек.

Больше новостей экономики за 14 апреля здесь.

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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