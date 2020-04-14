МАЗ увеличит объём производства продукции на 10%

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в 2020 году планирует увеличить объем производства на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятии рассказали, что среди главных целей стоит безубыточная работа.

Реализация должна увеличиться на 13 %, а экспорт на 2,5 %. Пока, по итогам первого квартала, все эти ключевые показатели демонстрируют неплохой рост. В 2019 году завод произвёл 10 733 единицы продукции. Почти все они были реализованы. Доходы от продаж превысили 45 миллионов рублей и впервые за длительный период предприятие получило чистую прибыль.