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Новости экономики за 14.03.2022

14 марта 2022 16:38
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Стоит ли белорусам опасаться пустых полок в магазине? Ситуацию с ценами комментирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. На какую помощь государства рассчитывают международные автогрузоперевозчики? Какие прогнозы относительно мировой экономики озвучили в МВФ?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 14.03.2022-1

МВФ ИСКЛЮЧАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пока исключила глобальный финансовый кризис в связи с украинскими событиями, а также антироссийскими санкциями. При этом среди последствий она назвала голод в Африке, а также рост цен на сырьевые товары, энергоносители, зерно, удобрения и металлы.

Крупнейший банк Беларуси вводит отсрочки по потребительским кредитам. Подробности тут.

Аналитики рейтингового агентства Moody’s, в свою очередь, сообщили, что военные действия в Украине и санкции против России привели к серьезным рискам для перспектив мировой экономики. Речь идет о скачках цен на энергоносители, подорожании пшеницы, кукурузы, соевых бобов, дефиците металлов, в том числе алюминия, платины, меди и палладия.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Кристалина Георгиева # Фотофакт

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