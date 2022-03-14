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Белорусские грузоперевозчики рассчитывают на помощь государства в условиях санкций

14 марта 2022 16:44
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Новости Беларуси. Помочь белорусским международным автомобильным перевозчикам в условиях санкций. С такой инициативой выступает одноименная ассоциация. Представители отрасли считают, что в складывающихся неблагоприятных условиях особенно важна поддержка государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские грузоперевозчики рассчитывают на помощь государства в условиях санкций-1

Помочь смогут упрощения в вопросах регулирования валютных операций, отсрочка и реструктуризация кредитных и лизинговых платежей, оптимизация налогообложения, введение моратория на проверки контролирующих органов, оптимизация логистических цепочек поставок товаров, упрощение условий транспортной деятельности в ЕАЭС, в частности в России.

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# Санкции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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