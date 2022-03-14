Крупнейший банк Беларуси вводит отсрочки по потребительским кредитам

Новости Беларуси. Крупнейший банк страны с государственным капиталом объявил о расширении мер, которые позволят снизить кредитную нагрузку на клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написав заявление, можно оформить отсрочку на срок до 6 месяцев по погашению основного долга по потребительским кредитам и кредитам на недвижимость. Отсрочка оформляется с учетом особенностей каждого кредитного продукта.