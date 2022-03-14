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Крупнейший банк Беларуси вводит отсрочки по потребительским кредитам

14 марта 2022 16:47
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Новости Беларуси. Крупнейший банк страны с государственным капиталом объявил о расширении мер, которые позволят снизить кредитную нагрузку на клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший банк Беларуси вводит отсрочки по потребительским кредитам-1

Написав заявление, можно оформить отсрочку на срок до 6 месяцев по погашению основного долга по потребительским кредитам и кредитам на недвижимость. Отсрочка оформляется с учетом особенностей каждого кредитного продукта.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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