Крупнейший банк Беларуси вводит отсрочки по потребительским кредитам

Новости Беларуси. Крупнейший банк страны с государственным капиталом объявил о расширении мер, которые позволят снизить кредитную нагрузку на клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейший банк страны с государственным капиталом объявил о расширении мер, которые позволят снизить кредитную нагрузку на клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Написав заявление, можно оформить отсрочку на срок до 6 месяцев по погашению основного долга по потребительским кредитам и кредитам на недвижимость. Отсрочка оформляется с учетом особенностей каждого кредитного продукта.
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