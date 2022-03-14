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БНБК будет продавать через биржу незаменимые аминокислоты

14 марта 2022 16:46
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Новости Беларуси. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация будет продавать через БУТБ незаменимые аминокислоты для нужд сферы животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БНБК будет продавать через биржу незаменимые аминокислоты-1

Продажи через биржевую площадку стартуют 15 марта и будут осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт – преимущественно в Российскую Федерацию. По мере ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей БНБК постепенно увеличивает объемы реализации своей продукции на биржевых торгах. С начала 2022 года сумма сделок, совершенных корпорацией, достигла 11,5 миллиона рублей.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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