БНБК будет продавать через биржу незаменимые аминокислоты

Новости Беларуси. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация будет продавать через БУТБ незаменимые аминокислоты для нужд сферы животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи через биржевую площадку стартуют 15 марта и будут осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт – преимущественно в Российскую Федерацию. По мере ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей БНБК постепенно увеличивает объемы реализации своей продукции на биржевых торгах. С начала 2022 года сумма сделок, совершенных корпорацией, достигла 11,5 миллиона рублей.