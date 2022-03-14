МАРТ: в стране достаточно инструментов, чтобы контролировать инфляцию

Мировые цены на продовольствие могут вырасти до 22 %. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты по всему миру росли и до обострения ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала из-за климатического кризиса и пандемии. Сегодня добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.