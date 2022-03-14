МАРТ: в стране достаточно инструментов, чтобы контролировать инфляцию

Мировые цены на продовольствие могут вырасти до 22 %. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты по всему миру росли и до обострения ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала из-за климатического кризиса и пандемии. Сегодня добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.
Стоит ли белорусам опасаться пустых полок в магазинах? По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в стране достаточно инструментов, которые позволяют контролировать инфляцию и в принципе управлять ценообразованием. Профильное ведомство регулирует цены на социально значимые товары. Для производителей ограничивают уровень предельной рентабельности 10 %. Яркий пример положительного государственно-частного партнерства – это договоренность с торговыми организациями, а это 17 крупных сетей, о том, что они будут предоставлять для социально уязвимых слоев населения специальную скидку в размере 10 %.
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