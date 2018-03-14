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Новости экономики за 14.03.2018

14 марта 2018 16:06
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Новости Беларуси. Основными покупателями белорусских еврооблигаций оказались американские инвесторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СПРОС НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЛАРУСИ

Напомним, в феврале Беларусь разместила отечественные еврооблигации на 600 миллионов долларов. 52 % из них купили Штаты, треть приобрели  британские инвесторы, 17 % – Европа, 1 % – Азия. 

Новости экономики за 14.03.2018-1

Доля американских инвесторов при размещении отечественных облигаций в 2017 году тоже была высoка: они купили 60 % всех ценных бумаг. То есть спрос на белорусские ценные бумаги со стороны американцев немного сократился, зато инвесторы из Европы почти удвоили объем приобретения.

Новости экономики за 14.03.2018-4

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Самыми востребованными специалистами рабочих профессий на рынке труда столицы в начале весны стали повара и каменщики. Разброс зарплаты – от 305 рублей в месяц с профтехобразованием до 900 рублей – с высшим образованием и опытом работы. Самые крупные суммы предлагают специалистам заведения общепита, специализирующиеся на национальных кухнях других стран.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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