Новости экономики за 14.03.2018

Новости Беларуси. Основными покупателями белорусских еврооблигаций оказались американские инвесторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СПРОС НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЛАРУСИ
Напомним, в феврале Беларусь разместила отечественные еврооблигации на 600 миллионов долларов. 52 % из них купили Штаты, треть приобрели британские инвесторы, 17 % – Европа, 1 % – Азия.
Доля американских инвесторов при размещении отечественных облигаций в 2017 году тоже была высoка: они купили 60 % всех ценных бумаг. То есть спрос на белорусские ценные бумаги со стороны американцев немного сократился, зато инвесторы из Европы почти удвоили объем приобретения.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Самыми востребованными специалистами рабочих профессий на рынке труда столицы в начале весны стали повара и каменщики. Разброс зарплаты – от 305 рублей в месяц с профтехобразованием до 900 рублей – с высшим образованием и опытом работы. Самые крупные суммы предлагают специалистам заведения общепита, специализирующиеся на национальных кухнях других стран.
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