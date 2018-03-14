Новости экономики за 14.03.2018

Новости Беларуси. Основными покупателями белорусских еврооблигаций оказались американские инвесторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СПРОС НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЛАРУСИ Напомним, в феврале Беларусь разместила отечественные еврооблигации на 600 миллионов долларов. 52 % из них купили Штаты, треть приобрели британские инвесторы, 17 % – Европа, 1 % – Азия.

Доля американских инвесторов при размещении отечественных облигаций в 2017 году тоже была высoка: они купили 60 % всех ценных бумаг. То есть спрос на белорусские ценные бумаги со стороны американцев немного сократился, зато инвесторы из Европы почти удвоили объем приобретения.