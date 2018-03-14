«Очень хорошие машины. Они как красивые девушки». Фермеры из США и Канады провели тест-драйв тракторов МТЗ

Новости Беларуси. За океан – ради белорусских тракторов. Тест-драйв техники МТЗ провели 14 марта для фермеров из США и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесменам продемонстрировали возможности тракторов из новой линейки. Речь, в частности, о модели 30-23 (так называемом «электротракторе»). Его только готовят к выходу на рынок. Ожидается, что машина займет свою нишу.

Сегодня гостям также показали и самую крупную модель мощностью 360 лошадиных сил. В ходе испытаний проверялась работа всех узлов и агрегатов. Возможность сесть за руль была у каждого бизнесмена.

Филипп Дюжин, фермер (Канада):

Прекрасно. Очень хорошие машины. Они как красивые девушки. Мы в буквальном смысле прикоснулись к ним и убедились, что в Беларуси делают мощные, качественные тракторы.

Кен Виндрос, фермер (Канада):

Они просто фантастические. Очень легко едут, разобраться в панели управления можно даже если ты не особо умеешь это делать. В кабине тепло, прекрасная система кондиционирования. Сегодня же стало известно, что МТЗ заключит контракт на поставку машин (в том числе и электротракторов) в США и Канаду. Цифры пока не разглашаются. Известно, что стороны планируют достичь показателя в 1000 машин в год. И это лишь часть потребности Северной Америки в такого рода сельхозтехнике.

Александр Зевин, директор компании-дилера «MTZ Equipment Ltd.» (Канада):

У нас полностью готова сервисная система. У нас полностью готовы специалисты в этом направлении. Мы, естественно, будем приглашать специалистов с Минского тракторного завода. Рынок Северной Америки – это рынок очень стабильный, где нет степени риска. Я думаю, что мы его завоюем, у нас все для этого есть.