Евросоюз может повысить стоимость визы для белорусов на 20 евро

Новости Беларуси. Еврокомиссия выступила с предложением по реформированию визовой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае белорусов, которые платят полную стоимость визы, она может подорожать до 80 евро. Жители стран с упрощенным визовым режимом будут платить 55 евро.

Изменения в визовый кодекс также предполагают снижение срока ответа на заявление о получении визы с 15 до 10 дней. Подавать заявление можно будет за полгода до поездки. Также появится возможность электронной подачи заявления и использования электронной подписи.