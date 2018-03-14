Белорусы задолжали банкам страны​​​​​​ 9 млрд рублей

Новости Беларуси. ​​​​​​9 млрд рублей задолжали белорусы банкам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулятор приводит цифры на начало февраля. Треть из одолженных денег – на потребительские нужды. Остальные – на финансирование недвижимости.

Банки начали активно стимулировать спрос на заемные деньги чуть больше года назад. В итоге появилось много кредитных продуктов, для получения которых не нужна справка о доходах. Помимо этого, во многих банках появилась услуга онлайн-кредитования, а также доставки денег на дом.