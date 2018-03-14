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Дворкович: собственной молочкой рынок России обеспечен лишь на треть

14 марта 2018 14:33
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Новости Беларуси. Дефицит молока собственного производства констатирует правительство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер Аркадий Дворкович озвучил даже точную цифру. Собственным продуктом рынок обеспечен лишь на треть. Чтобы закрыть внутренние потребности, производить необходимо 40 миллионов тонн ежегодно. Однако сельское хозяйство не способно справиться с такими объемами.

Дворкович: собственной молочкой рынок России обеспечен лишь на треть-1

На данный момент примерно четверть российского рынка занимает белорусская молочка, и это спасает ситуацию. Но уже с 15 марта Россельхознадзор вводит некоторые ограничения на поставки.

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта

Беларусь предлагает принять дорожную карту, которая поможет урегулировать все вопросы. 14 марта в Москве решается продовольственный спор. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Михаилом Русым проводит переговоры с российской стороной.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт # Аркадий Дворкович

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