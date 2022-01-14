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До 3 тонн в сутки. В Беларуси начнут производить сыр «Камамбер»

14 января 2022 16:24
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Новости Беларуси. Импортозамещение в действии. В Беларуси с 2023 года начнут производить сыр «Камамбер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До 3 тонн в сутки. В Беларуси начнут производить сыр «Камамбер»-1

Молодечненский молочный завод в Вилейском районе будет выпускать до 3 тонн в сутки. Первая партия отечественного аналога зарубежному деликатесу окажется на полках белорусских магазинов в первом квартале 2023 года. На реализацию проекта потратят более 12 миллионов белорусских рублей.  

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# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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