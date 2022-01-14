До 3 тонн в сутки. В Беларуси начнут производить сыр «Камамбер»

Новости Беларуси. Импортозамещение в действии. В Беларуси с 2023 года начнут производить сыр «Камамбер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодечненский молочный завод в Вилейском районе будет выпускать до 3 тонн в сутки. Первая партия отечественного аналога зарубежному деликатесу окажется на полках белорусских магазинов в первом квартале 2023 года. На реализацию проекта потратят более 12 миллионов белорусских рублей.