Беларусь планирует попасть в сотню наиболее привлекательных мест для туристов

Новости Беларуси. Туристический потенциал Беларуси презентовали на всемирной выставке Ехpo-2020 в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реклама страны на площадке такого уровня – еще одна возможность показать особенности национального сервиса онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг, а также перспективные направления развития туризма.

Особый акцент был сделан на экологическом, культурно-познавательном и оздоровительном направлениях. Вклад туризма в экономику Беларуси планируется увеличить до 3,1 % к 2035 году. В 2016-м это были 2,2 %. Экспорт туруслуг должен приблизиться к миллиарду долларов. В планах также вхождение Беларуси в сотню наиболее привлекательных для туристов мест и в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий.