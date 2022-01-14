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Беларусь планирует попасть в сотню наиболее привлекательных мест для туристов

14 января 2022 16:16
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Новости Беларуси. Туристический потенциал Беларуси презентовали на всемирной выставке Ехpo-2020 в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реклама страны на площадке такого уровня – еще одна возможность показать особенности национального сервиса онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг, а также перспективные направления развития туризма.  

Беларусь планирует попасть в сотню наиболее привлекательных мест для туристов-1

Особый акцент был сделан на экологическом, культурно-познавательном и оздоровительном направлениях. Вклад туризма в экономику Беларуси планируется увеличить до 3,1 % к 2035 году. В 2016-м это были 2,2 %. Экспорт туруслуг должен приблизиться к миллиарду долларов. В планах также вхождение Беларуси в сотню наиболее привлекательных для туристов мест и в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий.  

Больше новостей экономики за 14 января читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Наталья Надольская # Фотофакт

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