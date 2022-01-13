Новости экономики за 13.01.2022

Новости Беларуси. В закупках какой продукции белорусского производства заинтересованы китайские компании? В какую сумму оценили убытки литовские грузоперевозчики от продовольственного эмбарго Минска? И какие дополнительные скидки готовы предоставить розничные сети магазинов? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЛИТОВСКИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДСЧИТЫВАЮТ УБЫТКИ ОТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО МИНСКА Литва подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго Минска. Литовские грузоперевозчики теряют 100 миллионов евро в год. Доставка в Беларусь литовских продуктов питания оценивается в 13 миллионов евро, на реэкспортные поставки приходится 91 миллион евро в год. В свою очередь экспорт Беларуси в страны Балтии находится на рекордном уровне. Литва импортировала продукции в половину больше по сравнению с 2020 годом. Латвия по импорту выросла на две трети – до 407 миллионов евро. В два раза вырос импорт Эстонии из Беларуси за первые 10 месяцев 2021 года.

ЕВРОПА ИЗРАСХОДОВАЛА ПОЛОВИНУ ЗАПАСОВ ГАЗА, СДЕЛАННЫХ НА ЗИМУ По данным Объединения операторов газопроводов в Европе, из подземных хранилищ израсходовано уже больше половины объема газа, закачанного в 2021 году. Потребители отобрали уже 26,5 миллиарда кубометров газа или 55 % всех накоплений. При этом запасы в европейских хранилищах находятся на минимальных уровнях для зимнего сезона за многолетнюю историю наблюдений. Рост цен на газ спровоцировал масштабные сокращения промышленного производства. В четвертом квартале промышленность Великобритании сократила потребление газа на 54 %, а Северная Европа в последнюю неделю 2021 года – на 7 %.