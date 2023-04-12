Из Китая в Беларусь запустили новый контейнерный поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он доставит товары в Минск за две недели. Международный сухопутный порт Шицзячжуан – один из крупнейших транспортно-логистических хабов в Китае. Напомним, в 2022 году рост железнодорожных перевозок в направлении Беларусь – Китай вырос на 84 %. А контейнерный экспорт белорусской продукции в Китай по железной дороге увеличился пятикратно.