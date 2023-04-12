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Из Китая в Беларусь запустили новый контейнерный поезд

12 апреля 2023 19:35
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Из Китая в Беларусь запустили новый контейнерный поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Китая в Беларусь запустили новый контейнерный поезд-1

Он доставит товары в Минск за две недели. Международный сухопутный порт Шицзячжуан – один из крупнейших транспортно-логистических хабов в Китае. Напомним, в 2022 году рост железнодорожных перевозок в направлении Беларусь – Китай вырос на 84 %. А контейнерный экспорт белорусской продукции в Китай по железной дороге увеличился пятикратно.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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