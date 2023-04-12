Амбразевич: сокращение поставок белорусских калийных удобрений усугубляет мировую продовольственную нестабильность

Сокращение поставок белорусских калийных удобрений на мировой рынок усугубляет международную продовольственную нестабильность. Это подчеркнул заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на встрече с председателем Генассамблеи ООН Чабой Кереши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные исследований ряда международных структур подтверждают негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности от односторонних санкций, незаконно введенных западными странами против нашей калийной отрасли. На встрече обсуждались также вопросы международной и региональной безопасности в контексте украинского конфликта и его влияния на глобальное устойчивое развитие.