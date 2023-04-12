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Амбразевич: сокращение поставок белорусских калийных удобрений усугубляет мировую продовольственную нестабильность

12 апреля 2023 10:58
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Сокращение поставок белорусских калийных удобрений на мировой рынок усугубляет международную продовольственную нестабильность. Это подчеркнул заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на встрече с председателем Генассамблеи ООН Чабой Кереши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амбразевич: сокращение поставок белорусских калийных удобрений усугубляет мировую продовольственную нестабильность-1

Данные исследований ряда международных структур подтверждают негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности от односторонних санкций, незаконно введенных западными странами против нашей калийной отрасли. На встрече обсуждались также вопросы международной и региональной безопасности в контексте украинского конфликта и его влияния на глобальное устойчивое развитие.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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