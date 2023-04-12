Прямой эфир

Белорусский производитель азотных удобрений обновил карту модернизации

12 апреля 2023 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский производитель азотных удобрений обновил карту модернизации. В планах предприятия реализовать четыре крупных инвестпроекта до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский производитель азотных удобрений обновил карту модернизации-1

Это реконструкция действующих производств и введение двух новых цехов. Для реализации первого этапа модернизации на днях была открыта кредитная линия в более чем 3 миллиарда российских рублей. Реконструкция цеха позволит увеличить выработку аммиака и снизить удельное энергопотребление на производстве.

Больше новостей экономики за 12 апреля читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Амбразевич: сокращение поставок белорусских калийных удобрений усугубляет мировую продовольственную нестабильность
12 апреля 2023 10:58

Амбразевич: сокращение поставок белорусских калийных удобрений усугубляет мировую продовольственную нестабильность

Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет
12 апреля 2023 10:56

Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет

Пётр Пархомчик о сотрудничестве с Татарстаном: очень тесные взаимоотношения налажены
12 апреля 2023 10:41

Пётр Пархомчик о сотрудничестве с Татарстаном: очень тесные взаимоотношения налажены