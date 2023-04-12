Новости Беларуси. Белорусский производитель азотных удобрений обновил карту модернизации. В планах предприятия реализовать четыре крупных инвестпроекта до 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это реконструкция действующих производств и введение двух новых цехов. Для реализации первого этапа модернизации на днях была открыта кредитная линия в более чем 3 миллиарда российских рублей. Реконструкция цеха позволит увеличить выработку аммиака и снизить удельное энергопотребление на производстве.