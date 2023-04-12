Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет

Олег Коробченко, министр промышленности и торговли Татарстана:

У нас главный, единственный запрос – создать технологический суверенитет, независимость от внешних факторов. И ближе, чем Беларусь, у нас нет вообще никого, поэтому нам нужен технологический суверенитет выстраивать вместе, в соокоперации. На сегодня наши машиностроители, наши обрабатывающие производства, все наши центры настолько начали кооперировать вместе, что за 2020 год прирост чуть ли не 200 % относительно предыдущих периодов.