Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет

Новости Беларуси. Сотрудничество с российскими регионами позволяет эффективно противостоять санкциям. Это наглядно демонстрируют Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудничество с российскими регионами позволяет эффективно противостоять санкциям. Это наглядно демонстрируют Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Коробченко, министр промышленности и торговли Татарстана:
У нас главный, единственный запрос – создать технологический суверенитет, независимость от внешних факторов. И ближе, чем Беларусь, у нас нет вообще никого, поэтому нам нужен технологический суверенитет выстраивать вместе, в соокоперации. На сегодня наши машиностроители, наши обрабатывающие производства, все наши центры настолько начали кооперировать вместе, что за 2020 год прирост чуть ли не 200 % относительно предыдущих периодов.
Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества с регионами России. Это создает основу взаимовыгодных контактов, развития кооперационных и торгово-экономических связей.
Петр Пархомчик о сотрудничестве с Татарстаном: очень тесные взаимоотношения налажены. Подробнее здесь.