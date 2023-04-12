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Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет

12 апреля 2023 10:56
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Новости Беларуси. Сотрудничество с российскими регионами позволяет эффективно противостоять санкциям. Это наглядно демонстрируют Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет-1

Олег Коробченко, министр промышленности и торговли Татарстана:
У нас главный, единственный запрос – создать технологический суверенитет, независимость от внешних факторов. И ближе, чем Беларусь, у нас нет вообще никого, поэтому нам нужен технологический суверенитет выстраивать вместе, в соокоперации. На сегодня наши машиностроители, наши обрабатывающие производства, все наши центры настолько начали кооперировать вместе, что за 2020 год прирост чуть ли не 200 % относительно предыдущих периодов.

Министр промышленности и торговли Татарстана: ближе, чем Беларусь, у нас нет, нам нужен технологический суверенитет-4

Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества с регионами России. Это создает основу взаимовыгодных контактов, развития кооперационных и торгово-экономических связей.

Петр Пархомчик о сотрудничестве с Татарстаном: очень тесные взаимоотношения налажены. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Олег Коробченко # Фотофакт

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