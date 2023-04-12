Пётр Пархомчик о сотрудничестве с Татарстаном: очень тесные взаимоотношения налажены

Новости Беларуси. Сотрудничество с российскими регионами позволяет эффективно противостоять санкциям. Это наглядно демонстрируют Беларусь и Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2022-го товарооборот составил более миллиарда долларов, и это на 5 % больше, чем годом ранее. Есть все предпосылки для дальнейшего расширения взаимодействия в нефтехимической, авиационной отраслях, сельском хозяйстве и в сфере импортозамещения. Планы по укреплению связей по всем направлениям 12 апреля в Минске сверили на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вопросы импортозамещения постоянно расширяются – традиционно это предприятия, которые производят автокомпоненты. Очень тесные взаимоотношения были налажены в прошлом году Белорусским металлургическим заводом. Мы начали туда поставлять металлопродукцию – наукоемкую, тяжелую продукцию – металлокорд, то есть для шинных предприятий Татарстана. И практически заместили ту продукцию, которая поставлялась ранее из Европы.