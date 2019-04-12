Новости экономики за 12.04.2019

Новости Беларуси. Почему Нацбанк выходит из состава акционеров Банка развития? Почему растут мировые цены на золото, и как изменились ставки налогов для владельцев собак? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров

ПРИТОК ДЕПОЗИТОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Белорусы в марте нарастили рублевые и валютные депозиты. Вклады в валюте растут четвертый месяц подряд, а рублевые – шестой месяц. Депозиты в валюте за март прибавили почти 3 миллиона долларов.