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Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров

12 апреля 2019 17:50
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Новости Беларуси. Национальный банк выйдет из состава акционеров Банка развития и передаст свою долю акций Совету Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля акций Нацбанка незначительна, однако сам факт его присутствия в числе акционеров создает конфликт интересов, поскольку регулятор по своему статусу должен осуществлять надзорные функции за деятельностью других банков. Предложение об отчуждении акций Нацбанка было поддержано Президентом на совещании с правительством. Сейчас акционерами Банка развития являются Совет Министров, Национальный банк и «Беларуськалий».

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# Банк развития # Экономика

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