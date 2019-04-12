Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров

Новости Беларуси. Национальный банк выйдет из состава акционеров Банка развития и передаст свою долю акций Совету Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля акций Нацбанка незначительна, однако сам факт его присутствия в числе акционеров создает конфликт интересов, поскольку регулятор по своему статусу должен осуществлять надзорные функции за деятельностью других банков. Предложение об отчуждении акций Нацбанка было поддержано Президентом на совещании с правительством. Сейчас акционерами Банка развития являются Совет Министров, Национальный банк и «Беларуськалий».