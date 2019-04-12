В Минске ввели новые налоги на содержание собак. Рассказываем цифры

Новости Беларуси. Суммы – от 7 до 25,5 рублей в квартал. За содержание собаки, порода которой внесена в перечень потенциально опасных, нужно заплатить одну базовую величину (25,5 рублей), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налог на питомцев других пород, независимо от высоты в холке, установили в размере 0,3 базовой величины или 7 рублей 65 копеек. Освобождаются от уплаты налога неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению и инвалиды I и II групп. За непостановку собак на учет можно заплатить штраф до 15 базовых величин или 382,5 рубля.