Прямой эфир

В Минске ввели новые налоги на содержание собак. Рассказываем цифры

12 апреля 2019 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суммы – от 7 до 25,5 рублей в квартал. За содержание собаки, порода которой внесена в перечень потенциально опасных, нужно заплатить одну базовую величину (25,5 рублей), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налог на питомцев других пород, независимо от высоты в холке, установили в размере 0,3 базовой величины или 7 рублей 65 копеек. Освобождаются от уплаты налога неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению и инвалиды I и II групп. За непостановку собак на учет можно заплатить штраф до 15 базовых величин или 382,5 рубля.

Больше новостей экономики за 12 апреля здесь.

# Налоги # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров
12 апреля 2019 17:50

Нацбанк передаст свои акции Банка развития Совету Министров

Ночью с 12 на 13 апреля могут не работать банковские карточки
12 апреля 2019 17:48

Ночью с 12 на 13 апреля могут не работать банковские карточки

Новости экономики за 12.04.2019
12 апреля 2019 17:48

Новости экономики за 12.04.2019