Прямой эфир

В странах ЕАЭС сократился уровень безработицы. Самый низкий – в Беларуси

12 марта 2022 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии по итогам января наблюдается сокращение безработицы в странах ЕАЭС до 1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах ЕАЭС сократился уровень безработицы. Самый низкий – в Беларуси-1

Самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси – 0,1 % от численности рабочей силы. В Кыргызстане – 2,9 %, Казахстане – 1,5 %. В России уровень сократился в три раза. В Армении зафиксировано понижение численности нетрудоустроенного населения до 58 тысяч.

О других новостях экономики за 12 марта читайте здесь.

# Безработица # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белнефтехим»: в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо
12 марта 2022 16:06

«Белнефтехим»: в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо

«Техника готова. Можно приступать хоть сегодня». В Минской области завершают подготовку к посевной
11 марта 2022 16:08

«Техника готова. Можно приступать хоть сегодня». В Минской области завершают подготовку к посевной

Новости экономики за 11.03.2022
11 марта 2022 14:09

Новости экономики за 11.03.2022