В странах ЕАЭС сократился уровень безработицы. Самый низкий – в Беларуси

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии по итогам января наблюдается сокращение безработицы в странах ЕАЭС до 1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси – 0,1 % от численности рабочей силы. В Кыргызстане – 2,9 %, Казахстане – 1,5 %. В России уровень сократился в три раза. В Армении зафиксировано понижение численности нетрудоустроенного населения до 58 тысяч.