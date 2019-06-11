Новости экономики за 11.06.2019

Новости Беларуси. Крупнейшие банки Sosiete Generale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу с руководством ряда крупных европейских финансовых структур провёл премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По словам главы правительства, конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям – это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками и корпоративными заёмщиками.

Разогнавшаяся в начале года инфляция продолжает замедляться. В мае индекс потребительских цен на товары и услуги подрос всего на 0,3 %. Локомотивом этого роста стали промтовары. Они прибавили в цене чуть более половины процента.

А вот цены на продукты остались почти на месте благодаря разнонаправленному движению. Некоторые овощи, например, огурцы, помидоры сильно упали в цене, их уравновесили неожиданно подорожавшие репчатый лук, морковь, сладкий перец и чеснок. В итоге продовольственные товары за месяц прибавляют 0,1 %.

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