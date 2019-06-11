Новости экономики за 11.06.2019
Новости Беларуси. Крупнейшие банки Sosiete Generale и Deutsche Bank заинтересованы в работе с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу с руководством ряда крупных европейских финансовых структур провёл премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
По словам главы правительства, конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям – это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками и корпоративными заёмщиками.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МАЕ ВЫРОС НА 0,3 %
Разогнавшаяся в начале года инфляция продолжает замедляться. В мае индекс потребительских цен на товары и услуги подрос всего на 0,3 %. Локомотивом этого роста стали промтовары. Они прибавили в цене чуть более половины процента.
А вот цены на продукты остались почти на месте благодаря разнонаправленному движению. Некоторые овощи, например, огурцы, помидоры сильно упали в цене, их уравновесили неожиданно подорожавшие репчатый лук, морковь, сладкий перец и чеснок. В итоге продовольственные товары за месяц прибавляют 0,1 %.
Ж/Д ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПЕРЕВОЗОК АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ
Белорусская железная дорога успешно представила транзитный потенциал на международной транспортной выставке в Мюнхене. Подписано трёхстороннее соглашение о развитии перевозок автокомплектующих из Европы в Россию. Документ не только определяет дальнейшие пути сотрудничества, но и подразумевает развитие комплексного логистического сервиса. А это, в конечном итоге, обернётся созданием новых привлекательных рабочих мест.
КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 61 %
Таможня озвучила некоторые итоги работы с новыми беспошлинными лимитами на посылки из-за рубежа. В январе-феврале количество отправлений увеличилось в два с половиной раза. Потом интерес пошёл на спад, и по итогам 5 месяцев 2019 года можно говорить о росте всего лишь на 61 %.
Напомним, лимиты изменились с 1 января. Без уплаты пошлины теперь можно заказывать товаров на 200 евро, правда стоимость одного почтового отправления не должна превышать 22 евро.