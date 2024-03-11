Новости экономики за 11.03.2024

Аналитики Евразийского банка развития сделали прогноз по росту экономики Беларуси. Как увеличились средние темпы роста за последние 10 лет? Сальдо свыше 98,5 миллиона долларов. Какая сфера внесла основной вклад в положительный баланс внешней торговли? Белорусская техника на улицах Владивостока. Какие машины МАЗа придут на помощь Приморскому краю и как зарекомендовала себя наша продукция. О наиболее заметных новостях деловой сферы – расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО БЕЛАРУСИ СЛОЖИЛОСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля Беларуси за первый месяц 2024 года. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере 98,5 миллиона долларов. Внешнеторговый оборот увеличился на 0,4 % по сравнению с январем 2023 года до 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Торговля услугами «в плюс» компенсировала дисбаланс импорта и экспорта товаров. Растет инвестиционный импорт, который необходим для создания новых предприятий и модернизации действующих. Рост потребительского импорта эксперты объясняют повышением спроса населения на товары на фоне увеличения реальной заработной платы и располагаемых денежных доходов населения.

В ГОМЕЛЕ БУДУТ БОЛЬШЕ ВЫПУСКАТЬ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОЙ ТЕХНИКИ «Гомсельмаш» будет выпускать больше энергонасыщенной техники. Это машины, которые могут заменить две и более единиц среднего класса. Холдинг планирует нарастить производство и в 2024 году создать свыше трех тысяч образцов подобной техники, что составит около четверти суммарного объема продукции. Интерес к таким машинам есть как на внутреннем, так и на внешних рынках. Для повышения конкурентоспособности в цехах проводится модернизация. До конца года холдинг закупит более 60 единиц оборудования, первые из которых уже получены. Эксперты ЕАБР объяснили рост золотовалютных резервов Беларуси.