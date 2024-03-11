Эксперты ЕАБР объяснили рост золотовалютных резервов Беларуси

Аналитики Евразийского банка развития сделали прогноз по росту экономики Беларуси. В этом году она увеличится на 2 %, и это превышает средние темпы роста за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в своем еженедельном макрообзоре специалисты объяснили увеличение резервных активов нашей страны. За февраль золотовалютные запасы нашей страны прибавили более 125 миллионов долларов и на 1 марта достигли отметки в 8 миллиардов 218 миллионов долларов в эквиваленте. По словам экспертов, резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.