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Эксперты ЕАБР объяснили рост золотовалютных резервов Беларуси

11 марта 2024 17:04
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Аналитики Евразийского банка развития сделали прогноз по росту экономики Беларуси. В этом году она увеличится на 2 %, и это превышает средние темпы роста за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ЕАБР объяснили рост золотовалютных резервов Беларуси-1

Также в своем еженедельном макрообзоре специалисты объяснили увеличение резервных активов нашей страны. За февраль золотовалютные запасы нашей страны прибавили более 125 миллионов долларов и на 1 марта достигли отметки в 8 миллиардов 218 миллионов долларов в эквиваленте. По словам экспертов, резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Больше новостей экономики за 11 марта здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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